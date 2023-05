"Es liegt alles in unserer Hand"

So 07.05.23 | 14:02 Uhr

Nach dem Sieg im Kellerduell gegen Stuttgart schöpft Hertha BSC im Abstiegskampf plötzlich wieder neue Hoffnung. Der Trainer Pal Dardai will allerdings nicht hoffen, er setzt weiter auf Teamgeist, Kampf und volle Konzentration.

Die Fans, die Mitarbeiter und die Spieler haben richtig gut gearbeitet. Mit Hartnäckigkeit, Fleiß und Fokus haben wir uns jetzt eine Minimalchance erarbeitet. Das war gestern ein schöner Arbeitssieg. Für uns war es wichtig, in Führung zu gehen. Und wir waren gut vorbereitet. Nach dem Ausgleichstreffer hatten wir die richtige Körpersprache und sind alle gleich wieder wie die Bienen nach vorne gegangen. Und das hat dann funktioniert. Ich kann darauf stolz sein, aber das reicht in dieser Situation trotzdem noch nicht.

Pal Dardai und Hertha BSC sind dem Abstieg vorerst von der Schippe gesprungen. Im direkten Duell mit Stuttgart zeigte die Mannschaft, dass noch Leben in ihr steckt. Eine Leistung die für die restlichen Spiele Mut machen sollte. Von Till Oppermann

Auch wenn wir gestern verloren hätten, wären wir noch nicht abgestiegen. Da gibt es genug Geschichten von Mannschaften, die es in den letzten drei Spieltagen noch geschafft haben. Wenn man rechnerisch noch nicht abgestiegen ist, darf man nie aufgeben. Ich werde immer weiterkämpfen, solange es noch möglich ist. Durch den Sieg haben wir aber natürlich eine bessere Lage und Atmosphäre. Von drei Spielen müssen wir noch zwei gewinnen, dann haben wir vielleicht den Relegationsplatz. Wenn wir drei gewinnen, könnten wir vielleicht sogar direkt in der Liga bleiben. Deswegen wollen wir das Maximum rausholen.

Wir werden nächste Woche einen Tag Training nur dafür opfern. Wir wollen die Konter schneller ausführen, mit nur ein oder zwei Kontakten. Eine tolle Balleroberung war da, wie auch schon zuletzt gegen München. Genau so wollen wir das. Wenn wir aus den Kontern dann nicht immer Tore erzielen, ist das kein Problem. Aber wenigstens einen Abschluss will ich sehen. Wir spielen einfach zu kompliziert. Konter muss man einfacher ausspielen. Der Ball muss rollen und das müssen wir üben.

Am 31. Spieltag ist Hertha BSC mit dem 2:1-Sieg über Tabellenkonkurrent Stuttgart ein wichtiges Zeichen im Abstiegskampf gelungen. Zwei Standardtore sichern den Berlinern drei Punkte, die sie wieder in Schlagdistanz zum Relegationsrang bringen.

Ich mag das Wort Hoffnung nicht. Und solange wir die Dinge in der eigenen Hand haben, brauchen wir nicht über Hoffnung sprechen. Wir wollen vier Siege aus den letzten vier Spielen. Es liegt alles in unserer Hand. Und dafür muss man immer auf das nächste Spiel fokussiert sein, so wie gestern. Das war ein verdienter Sieg. Jetzt müssen wir nach Köln fahren. Die haben ein gutes Spiel, einen guten Trainer, gute Atmosphäre und gute Spieler – aber wir sind auch gut genug.