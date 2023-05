Die Berliner gingen sichtlich konzentriert und fokussiert in das Finale von Flensburg. In der Abwehr stand die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert kompakt, provozierte früh technische Fehler des Gegners und auch Torhüter Dejan Milosavljev war gut im Spiel. So erarbeiten sich die Füchse schnell eine 3:1-Führung, weil auch im Angriff Rückraumspieler Fabian Wiede seine Nebenleute gut in Szene setzen konnte.

Doch im offensiven Positionsspiel taten sich die Berliner zu anfangs schwer, weil Granollers-Torhüter Rangel da Rosa viele freie Füchse-Würfe entschärfen konnte. Durch anschließende, erfolgreiche Tempogegenstöße gingen die Spanier nach 12 Minuten erstmals in Führung (5:4). Die technischen Fehler häuften sich bei den Berlinern und Jaron Siewert war früh gezwungen, eine Auszeit zu nehmen. Aber auch danach blieben die Spanier das dominierende Team. Granollers Routinier Antonio Garcia traf jeden seiner Würfe, und so liefen die Füchse zunächst stetig einem zwei Tore-Rückstand hinterher.