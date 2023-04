Sandro Schwarz wurde noch von dem Ende Januar entlassenen Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic verpflichtet und hatte am 1. Juli 2022 sein Traineramt in Berlin angetreten. Er besaß noch einen gültigen Vertrag bis zum Sommer 2024. In 28 Bundesligaspielen gelangen dem Coach mit der Hertha nur fünf Siege bei sieben Unentschieden und 16 Niederlagen. Zuletzt blieb die Mannschaft sechsmal in Folge ohne Sieg.

Der Mannschaft fehlte es unter Schwarz an Konstanz, zu selten konnten auch gute Leistungen in positive Ergebnisse umgemünzt werden. Die beste Saison-Platzierung unter Sandro Schwarz war der 13. Platz. Den negativen Höhepunkt stellte die 2:5-Pleite am Freitagabend im Abstiegsduell auf Schalke dar, die Hertha BSC erstmals in dieser Saison auf den letzten Tabellenplatz der Bundesliga abrutschen ließ.

Bis zum Saisonende soll nun wohl Klublegende Pal Dardai das Traineramt übernehmen. Der 47-Jährige hatte Hertha bereits zwischen Februar 2015 und Sommer 2019 sowie Januar 2021 und November 2021 trainiert und ist bei den Fans beliebt. Seit seinem letzten Aus bei den Berlinern war er vereinslos.