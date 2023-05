Aktuelles zur S-Bahn

Von 17.30 Uhr bis 21 Uhr wird der Zugverkehr wegen kurzfristiger Bauarbeiten zwischen Schöneweide und Grünau bzw. Altglienicke unterbrochen Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Die betroffenen Linien fahren dann wie folgt: S46: Königs Wusterhausen <> Grünau S9: Flughafen BER Terminal 1-2 <> Altglienicke letzte durchfahrenden Züge Linie S46: ab Königs Wusterhausen um 16:41 Uhr nach Schöneweide (an: 17:05 Uhr) ab Schöneweide um 17:22 Uhr nach Königs Wusterhausen (an: 17:56 Uhr) letzte durchfahrenden Züge Linie S9: ab Flughafen BER Terminal 1-2 um 16:29 Uhr nach Schöneweide (an: 16:56 Uhr) ab Schöneweide um 17:13 Uhr nach Flughafen BER Terminal 1-2 (an: 17:36 Uhr) Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird ab ca. 17:30 Uhr zwischen Schöneweide und Grünau für die Linie S46 bzw. zwischen Schöneweide und Altglienicke für die Linie S9 eingerichtet. Haltestellen des Ersatzverkehrs für die Linie S46: S-Bhf. Schöneweide: Michael-Brückner-Str. (Haltestelle Bus 165, N60, N65) S-Bhf. Johannisthal: Adlergestell, am S-Bahnhof an der Treppe, Halt nur in Fahrtrichtung S-Bhf. Schöneweide S-Bhf. Adlershof: Adlergestell in Höhe Dörpfeldstr. / Platz der Befreiung (keine Haltestelle) S-Bhf. Grünau: Adlergestell/ Wassersportallee (Haltestelle Bus N68) Haltestellen des Ersatzverkehrs für die Linie S9: S-Bhf. Schöneweide: Michael-Brückner-Str. (Haltestelle Bus 165, N60, N65) S-Bhf. Johannisthal: Adlergestell, am S-Bahnhof an der Treppe, Halt nur in Fahrtrichtung S-Bhf. Schöneweide S-Bhf. Adlershof: Adlergestell in Höhe Dörpfeldstr. / Platz der Befreiung (keine Haltestelle) S-Bhf. Altglienicke: Ewaldstr. / Germanenstr. (Haltestelle Bus 160) Beachten Sie bitte: in Schöneweide muss zwischen dem Ersatzverkehr mit Bussen von bzw. nach Baumschulenweg (S46A, S9A und S9X) umgestiegen werden! Zur weiträumigen Umfahrung nutzen Sie bitte: zwischen Ostkreuz <> Schöneweide <> Flughafen BER Terminal 1-2 die Regionalbahnlinie FEX zwischen Ostkreuz <> Schöneweide <> Flughafen BER Terminal 5 die Regionalbahnlinie RB32 zwischen Baumschulenweg <> Schöneweide <> Adlershof <> Flughafen BER Terminal 1-2 die Buslinie S9X (ohne Halt in Altglienicke!)