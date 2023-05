Beim WTA-Turnier in Berlin dürfen sich die Zuschauer dieses Jahr über eine starke Besetzung freuen. Wie der Veranstalter am Dienstag mitteilte, werden neun der zehn besten Tennisspielerinnen der Welt vom 17. bis 25. Juni im Steffi-Graf-Stadion gegeneinander antreten. Zwar hätte die Weltranglistenerste Iga Swiatek ihre Teilnahme abgesagt, dahinter würde aber die komplette Elite folgen.

Turnierdirektorin Barbara Rittner und Chef-Bundestrainerin im Deutschen Tennis Bund (DTB), freut sich, dass "die Besten der Welt sehr gerne zu unserem Turnier nach Berlin kommen." So wird das Feld der mit 850.000 Dollar dotierten Veranstaltung von der Weltranglisten-Zweiten Aryna Sabalenka (Belarus) angeführt, die den Grand Slam-Auftakt in Australien zu Beginn des Jahres gewonnen hatte.

Die an Nummer sieben geführte Ons Jabeur aus Tunesien will ihren Titel verteidigen, den sie im Vorjahr gegen die amtierende Olympiasiegerin Belinda Bencic gewonnen hatte. Die Weltranglisten-Zwölfte aus der Schweiz hofft nach zwei Finalniederlagen in Serie in Berlin selbst auf den Sieg. Ebenso am Start ist die amtierende Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina aus Kasachstan, die an Nummer vier gelistet ist, wie auch die einen Platz dahinter geführte französische Weltmeisterin Carolina Garcia.

Die beiden US-Amerikanerinnen Jessica Pegula als Weltranglisten-Dritte sowie die Sechste Coco Gauff, die Achte Maria Sakkari aus Griechenland sowie die Russin Daria Kasatkina als Neunte und die auf Nummer zehn notierte Tschechin Petra Kvitova sorgen für weitere Extraklasse auf dem Rasen. Auch der erst 19 Jahre alte chinesische Shooting Star Qinwen Zheng ist in Berlin dabei wie auch Lokalmatadorin Sabine Lisicki, die per Wildcard auf ihrer Heimanlage antreten wird.