Müller's Detlef 12169 Berlin Donnerstag, 15.06.2023 | 14:40 Uhr

Oh, oh, oh, arme Energie, arme Cottbuser,

Vereinsverantworrliche, die

die Spielregeln,

den Umgang mit Gastgebenden,

die Turnierregeln und

das BGB nicht kennen,

die Kontrolle über Ihre 'Sympartisanen'

verlieren und

dann auch noch der Sprache nicht mächtig sind ?

Oh, oh, oh weh. Nein, ist Nein.