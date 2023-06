Gerade ist es noch eine sehr bunte Mischung. Das ist auch schwer für einen Trainer und es wäre gut, wenn wir wenigstens mit der Mannschaft ins Trainingslager gehen [vom 12. bis 21. Juli in Österreich; Anm. d. Red.] , die dann auch zu Saisonbeginn da ist.

Momentan ist er noch gar nicht so groß. Viele Spieler sind noch ausgeliehen und haben dort bis zum 30. Juni Vertrag. Erst danach werden sie zurückkehren.

Hertha BSC hat am Montag die Vorbereitung für die neue Saison gestartet. Trainer Pal Dardai hat nun einen Monat, um eine konkurrenzfähige Mannschaft mit klarer Spielidee zu entwickeln. Von Marc Schwitzky

Das sind Pal Dardais wichtigste Aufgaben in der Vorbereitung

Wir fangen mit dem Kader jetzt erstmal mit einer positiven Laune an zu arbeiten, aber der böse Pal ist auch hier und sagt: Mit faulen Menschen werde ich nicht arbeiten. Es kann also sein, dass der ein oder andere sich ganz schnell in der Kabine wiederfindet. Es war schlimm genug, sich das letztes Jahr angucken zu müssen und ich möchte auch Spaß haben.