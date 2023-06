Viele Tausend Fans der DFB-Pokalfinalisten aus Hessen und Sachsen sind am Samstag in Berlin eingetroffen, um ihren Teams die Daumen zu drücken. Das Endspiel wurde um 20 Uhr im Berliner Olympiastadion angepfiffen.



Bei der Frankfurter Fanparty am Breitscheidplatz waren ab dem frühen Nachmittag mehrere Zehntausend Anhänger vor Ort – überwiegend in die Vereinsfarben Schwarz und Weiß gekleidet.

Insgesamt wurden Samstag bis zu 70.000 Frankfurter Fans in der Hauptstadt erwartet. Für das restlos ausverkaufte Finalspiel hatte Eintracht Frankfurt – zusätzlich zum längst vergriffenen, offiziellen Kontingent (23.700 Tickets) – kurzfristig noch knapp 1.000 Karten zur Verfügung gestellt bekommen, die der Verein am Breitscheidplatz an Fans verkaufte.