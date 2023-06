Do 01.06.23 | 13:14 Uhr

Nach dem Tod eines 15 Jahre alten Jugendfußballers will der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bei allen 21 Landespokal-Endspielen am Samstag mit einer Banner-Aktion ein Zeichen gegen Gewalt auf Fußball-Plätzen setzen. Das bestätigte der Präsident des Berliner Fußball-Verbandes (BFV), Bernd Schultz, bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Vor dem Berliner Endspiel zwischen dem TuS Makkabi Berlin und Sparta Lichtenberg (Samstag, 3. Juni, 12:15 Uhr, zu sehen auch im rbb|24 Livestream) wird es zudem eine Gedenkminute zur Erinnerung an den jungen Fußballer vom JFC Berlin geben, der am Mittwoch drei Tage nach dem tätlichen Angriff eines Gegenspielers bei einem Jugendturnier in Frankfurt/Main gestorben war.