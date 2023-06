Raychouni lacht: Ich habe auch schon in Interviews ohne ihn so gesprochen.

rbb|24: Ramy Raychouni, herzlichen Glückwunsch zur "Torjägerkanone für alle". Die wird jeweils bundesweit für eine ganze Spielklasse verliehen, was in Ihrem Fall bedeutet: Von allen Achtliga-Fußballern in ganz Deutschland hat in der vergangenen Saison niemand mehr Tore erzielt als Sie. Von den 104 Saisontoren Ihres Klubs SC Gatow gehen dabei 55 auf Ihr Konto. Läuft die Mannschaft bald als SC Raychouni auf?

Raychouni: Entweder lege ich mir den Ball mit dem rechten Fuß am Gegner vorbei und schieße ihn dann mit links ins kurze oder lange Ecke. Oder ich bekomme den schon angesprochenen Chipball. Am besten von Kadir [Kadir Erdil; Anm. d. Red.] , unserem Sechser und Kapitän.

Das Internet lügt bekanntlich nie. Dort heißt es, Ramys Spitzname laute "CR7", so wie der von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo. Was sagt der Trainer? Sind Ähnlichkeiten vorhanden?

Ronaldo ist auch beidfüssig, auch kopfballstark und trotz seiner Allüren ist er sehr mannschaftsdienlich. Selbst wenn er vor dem Tor nicht abspielen würde. Auf dem Niveau, auf dem Ramy sich bewegt, ist der Spitzname bestimmt berechtigt.

Nach 55 Saison-Treffern ist man doch sicher auch fast so umworben wie CR7.

Raychouni: Am Ende des Tages ist es nur achte Liga. Bei allem Respekt. Aber wer Tore schießt, bekommt Angebote. So ist das Fußballgeschäft. Und vom Namen her ist der SC Gatow der kleinste Verein, bei dem ich je war. Aber hier fühle ich mich einfach wohl. Ich hätte jetzt Möglichkeiten, gutes Geld zu verdienen. Aber nicht immer ist Geld das, was glücklich macht. Das macht so einen Spaß hier. Ich komme gerne zum Training. Meine Tochter spielt hier auf dem Spielplatz. Meine Frau kommt zu den Spielen. Ich bin hier wunschlos glücklich.