Robert Stanjek: Unser Ausscheiden ist ja schon etwas länger her und wir sind im Aufarbeitungsprozess schon etwas weiter. Trotzdem schmerzt es natürlich. Gar nicht so sehr für einen selbst, sondern vor allem auch, weil wir den Favoriten und Führenden mit dem Unfall aus dem Rennen genommen haben. Und es ist auch schwer zu verdauen, dass jetzt von diesem Rennen um die Welt zwölf Tage Spannung und das Grand Finale weggeschnitten wurden.

Es schmerzt am meisten, diese Etappe nicht gesegelt zu sein. Das ist die große Besonderheit des Ocean Race, dass es durchs Südpolarmeer geht. Das ist die härteste Seeregion auf der Erde. Aber genau das ist eben die DNA des Ocean Race. Deswegen war das für mich ein extremer Verlust und diese Lücke in der Erdumrundung schmerzt sehr.

Rechtzeitig zur vierten Etappe war das Boot dann wieder einsatzbereit. Doch es folgte die nächste Panne: Ein Mastbruch auf hoher See. Hatten Sie das Ocean Race zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon abgehakt?

Das hätte sehr gut das Aus bedeuten können. So ein Mast ist 29 Meter lang, den kriegt man nicht so schnell von einem Ende der Welt zum anderen transportiert. Es war logistisch also nicht ganz einfach, aber wir hatten Glück, dass alles funktioniert hat. Mit einem großen Team von über 20 Leuten haben wir die Reparatur in Deutschland hinbekommen. Das war eine wahnsinnige Leistung.