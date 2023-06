Sven Albrecht: Absolut. Es war unser größtes Ziel, mit diesen Spielen in der Specials-Olympics-Bewegung einen neue Bestmarke zu setzen. Unsere Athletinnen und Athleten sollten ihre Wettbewerbe nicht mehr nur unter sich betreiben, sondern eine Bühne bekommen - mit viel Zuspruch und vielen Menschen, die an der Veranstaltungen teilnehmen. Deswegen sind wir mit den erreichten Zielen und der Begeisterung, die in der Stadt zu spüren war, total zufrieden - oder eher überwältigt.

Die am Sonntag zu Ende gehenden Special Olympics World Games sollten etwas in Bewegung setzen beim Thema Inklusion. Über die Frage, was die abgelaufenen neun Tage in den Köpfen verändert haben. Und was man von einer Sportveranstaltung erwarten darf. Von Shea Westhoff

Sport für und mit Menschen mit geistiger Beeinträchtigung stand jetzt tagelang im Fokus und war Mittelpunkt der Sportberichterstattung in Deutschland. Wie soll es gelingen, dass dieser Boom jetzt auch nachhaltig genutzt werden kann?

Die Idee, nachhaltige Inklusion zu schaffen, steht am Anfang der Konzeption der Spiele. Wir haben also von Anfang an darauf geachtet, zu probieren, ein Fundament zu schaffen, um den Rückenwind mitzunehmen. Deswegen haben wir zum Beispiel das Hosstown-Programm, in dem die 216 Kommunen nicht nur Gastgeber einer Delegation waren, sondern sich im Vorfeld mit einer inklusiven Idee beworben haben. Das ist das große Pfund, das wir jetzt in der Hand haben. Die Struktur, die wir geschaffen haben, wird also nicht nur in Berlin bleiben. Ganz konkret bedeutet das: Kooperationen zwischen Sportvereinen, Organisation und Aufbau von Behindertenhilfen, Fortbildungen und Unterstützungen für Vereine anbieten, um mehr Sportmöglichkeiten vor Ort zu schaffen. Im Gesundheitsprogramm hatten wir knapp 1.000 medizinische Fachangestellte, die fortgebildet wurden im Umgang mit Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Die gehen jetzt deutschlandweit wieder in ihre Praxen. Hinzu kommen 16.000 Freiwillige und 1.200 Schiedsrichterinnnen und Schiedsrichter, die ebenfalls im Vorfeld von uns Schulungen bekommen haben. Das ist unser Rüstzeug, mit dem wir in Kommunen, Vereinen und Arztpraxen gehen. Wir sind aber natürlich auch darauf angewiesen, dass die positive Grundstimmung und die mediale Aufmerksamkeit nicht komplett abebbt.