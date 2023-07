Es waren drei Hiobsbotschaften, die die Anhänger von Alba Berlin Mitte Juli hinnehmen mussten. Kapitän Luke Sikma? Wechselt zu Olympiakos Piräus. Nationalspieler Maodo Lo? Zieht es nach Mailand. Und Top-Scorer Jaleen Smith? Spielt künftig in Bologna statt in Berlin.

Eine Selbstverständlichkeit ist Ojedas Verbleib in Berlin dennoch keinesfalls. Zwar wechseln Sportdirektoren ungleich seltener den Verein als Spieler oder Trainer, dennoch hat Ojeda mit seiner Arbeit in Berlin Begehrlichkeiten geweckt. "Auch wenn das bei Sportdirektoren nicht häufig vorkommt, gab es ein paar Klubs, die mich kontaktiert haben", erzählt Ojeda.

Er berichtet von ernsthaftem Interesse südeuropäischer Top-Teams und sagt: "Ich hatte einige wirklich gute Optionen, aber ich war und bin glücklich bei Alba. In Berlin zu bleiben, hatte Priorität."

Glücklich in Berlin – was nach einer schlechten Soap klingt, hängt in Ojedas Fall auch mit den Freiheiten zusammen, die er von Alba-Geschäftsführer Marco Baldi bekommt. Es ist eine Mischung aus Loben und Schwärmen, wenn Ojeda über die Zusammenarbeit mit Baldi und dessen Vertrauen in ihn spricht: "Marco lässt mich meine Arbeit genauso machen, wie ich es für richtig halte." Sei es bei der Spielersuche, bei der Kaderplanung oder bei Vertragsgesprächen: Ojeda hat in diesem Bereich von Albas Tagesgeschäft den Hut auf. Was nichts daran ändert, dass der Spanier immer wieder freiwillig den Dialog mit seinem Chef sucht.