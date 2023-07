Eine Woche vor dem Saisonstart in der Fußball-Regionalliga Nordost ist Energie Cottbus eine erfolgreiche Generalprobe gelungen. Durch Tore von Jonas Hofmann (2. Minute) und Cedric Euschen (17.) sowie einen Doppelpack von Tim Heike (56., 57.) siegten die Lausitzer am Samstag mit 4:1 gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC. Für die Berliner traf Änis Ben-Hatira per Elfmeter. Die Cottbuser beginnen die Saison am 30. Juli gegen Viktoria Berlin.