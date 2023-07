Ausschlaggebend werde wie schon in der abgelaufenen Saison sein, dass man "intern die Ruhe wahre", sagt Wollitz. In der Vorsaison war der Klub schwach gestartet (elf Punkte nach sieben Spielen), was "extern eine extreme Unruhe" nach sich gezogen habe. "Intern waren wir überzeugt, wenn wir weiter arbeiten an unseren Prinzipien und unserer Organisation, an dem, was wir wollen, dann sind wir in der Lage, eine größere Serie zu starten." So kam es dann auch: Noch vor dem Ende der Hinrunde der Vorsaison eroberte Cottbus die Tabellenführung.

Außerdem sei die Integration der neuen Spieler, wie etwa der beiden Offensivspieler Cedric Euschen und Rudolf Ndualu, wichtig. "Wir stellen immer wieder fest, dass Spieler, die neu hierher kommen, auch ein bisschen Zeit brauchen - und die sollen sie auch kriegen", sagt Wollitz. "Deswegen war es wichtig, mit Leistungsträgern zu verlängern, die nicht nur Leistungsträger auf dem Platz sind, sondern auch in der Kabine, im Umgang, im Vertrauen." Das mache es neuen Spielern einfacher.

Insbesondere der erwähnte Cedric Euschen, der vom BFC Dynamo kam, machte in der Vorbereitung mit zahlreichen Treffern auf sich aufmerksam. "Er ist ein sehr geerdeter, bescheidener Junge", glaubt sein Trainer. "Wenn er ankommt, wenn er Vertrauen spürt und mitgenommen wird, dann kann er in gewissen Spielen auch den Unterschied machen."