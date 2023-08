"An diesem Punkt in seiner Karriere will er sich noch einmal weiterentwickeln und bei uns sein ganzes Basketballkönnen zeigen. Wir sind fest davon überzeugt, dass er perfekt zu uns passt", sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda.

"Ich kann es wirklich kaum erwarten, für Coach González zu spielen", wird Neuverpflichtung Thomas in einer Alba-Mitteilung zitiert. "Ich weiß, dass mein Spiel sehr gut in sein System passt." In seinen drei Jahren in der NBA sowie zuletzt in Athen sei er oft "auf die Rolle des Wurfspezialisten beschränkt" worden. Nun wolle er "in einer größeren Rolle alle Aspekte meines Spiels zeigen und so zum Teamerfolg beitragen".