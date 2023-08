Für die Königsklasse hatten sich die Eisernen in ihrer vierten Bundesliga-Saison sensationell qualifiziert. Fans und Klub dürfen sich nun auf große Nächte in Europas höchstem Vereinswettbewerb freuen. Gespielt werden die Partien aus Platzgründen im Olympiastadion .

Bald steht fest, gegen wen der 1. FC Union in seiner ersten Champions-League-Saison antreten wird: Am Donnerstag um 18 Uhr werden in Monaco die Gruppen ausgelost. Für den 1. FC Union ist dabei fast alles möglich - auch eine Gruppe mit drei europäischen Top-Klubs.

Bei der Auslosung für die Gruppenphase gibt es vier Lostöpfe, aus denen die acht Gruppen gezogen werden.

In Topf eins befinden sich Titelverteidiger Manchester City, Europa-League-Sieger FC Sevilla sowie die Meister der höchstplatzierten Nationen in der UEFA-Fünfjahreswertung - in diesem Jahr zum Beispiel der FC Barcelona oder die SSC Neapel.

Die Besetzung der Töpfe zwei bis vier erfolgt dann absteigend nach dem jeweiligen Klubkoeffizienten. In Topf zwei befindet sich zum Beispiel Real Madrid oder Manchester United. In Topf drei der FC Salzburg oder AC Mailand. Wichtig: Bislang stehen noch nicht alle Teilnehmer der Champions-League Gruppenphase fest, da am Mittwochabend noch Qualifikationsspiele stattfinden. Damit ist auch die Zuteilung in den Töpfen noch nicht komplett sicher. Die Eisernen allerdings werden in Topf vier landen.

Dadurch könnte Union eine Gruppe mit mehreren Topmannschaften wie Manchester City, Real Madrid und AC Mailand bekommen. Mit etwas Losglück wäre aber auch eine deutlich einfachere Zusammenstellung möglich, zum Beispiel aus Feyenoord Rotterdam, dem FC Porto und Schachtar Donezk. Ein Aufeinandertreffen mit Donezk hätte vor allem eine kurze Reise als Besonderheit: Schachtar trägt seine Heimspiele in dieser Saison wegen des Kriegs in der Ukraine im Hamburger Volksparkstadion aus.

Gelost wird zuerst aus Topf eins, dann aus Topf zwei und den folgenden. Mannschaften aus dem gleichen Land können nicht in eine Gruppe gelost werden - Partien gegen die anderen deutschen Teams Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig sind für Union in der Gruppenphase also ausgeschlossen.