Vor dem Saisonauftakt des 1. FC Union Berlin in der Fußball-Bundesliga gegen Mainz 05 plagen Union-Trainer Urs Fischer Verletzungssorgen. Im Mittelfeld muss er auf seinen Sechser Rani Khedira verzichten . Der Vize-Kapitän gilt als Herzstück der Mannschaft, verpasste in der vergangenen Saison lediglich eine Partie — wegen einer Gelbsperre. Das Spiel ging mit 1:4 in Freiburg verloren. Für Khedira könnte in Unions Zentrum Neuzugang Kral im Verbund mit Laidouni agieren.

Gosens wurde bereits für seine Trainingsleistungen gelobt, doch der 15-Millionen-Mann wird auf der linken Außenbahn zunächst auf sein Debüt im Union-Dress warten müssen. Bei Neuzugang Nummer zwei der Woche, Kevin Volland, wäre ein Startelf-Einsatz im Angriff auch angesichts der starken Konkurrenz ohnehin eher überraschend gewesen. In Unions Sturm spielen Fofana und Behrens von Beginn an. Volland könnte als Joker aber ein Faktor werden.

Union hat eine überzeugende Vorbereitung hingelegt und geht gegen Mainz 05 als klarer Favorit in die Partie. 05-Trainer Bo Svensson hat zwar ordentlich Respekt vor Union, will mit seiner spielstarken Mannschaft aber etwas mitnehmen: "Eine ordentliche oder durchschnittliche Leistung wird nicht reichen. Wir müssen in allen Bereichen auf höchstem Niveau liefern. Wir müssen an unser Limit kommen. Wenn wir das schaffen, können wir etwas holen."

Anstoß ist am Sonntag um 15:30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei in Berlin-Köpenick.