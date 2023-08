Jetzt live hören und im Ticker - Erfüllt der 1. FC Union seine Pflichtaufgabe zum Saisonauftakt im DFB-Pokal?

So 13.08.23 | 17:33 Uhr

imago images/Picture Point LE Reporter: Michael Bollenbacher | Bild: imago images/Picture Point LE

Nach langer Sommerpause startet nun auch der 1. FC Union endlich wieder in die neue Saison. Bevor es in Bundesliga und Champions League aber so richtig losgeht, steht im DFB-Pokal beim Regionalligisten Astoria Walldorf erst einmal eine Pflichtaufgabe an.

Dem 1. FC Union Berlin steht eine besondere Saison bevor. Erstmals in der Vereinsgeschichte werden die Köpenicker in diesem Jahr an der Champions League teilnehmen. Zum Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal geht es aber erst einmal etwas weniger glamourös zu.

imago images/Matthias Koch Pokalspiel in Walldorf - Union-Trainer Fischer warnt vor Viertligist Der 1. FC Union startet voller Vorfreude in die neue Saison. Die Champions League ist das Thema, doch zum Pflichtspielstart geht es wenig glamourös zu. Bei Astoria Walldorf wartet eine Pflichtaufgabe im Pokal. Von Jakob Rüger

Ein Neuzugang in der Startelf

Beim Regionalligisten FC Astoria Walldorf ist wohl mit einem souveränen Auswärtssieg der Köpenicker zu rechnen. Trotzdem wollen sie die Aufgabe nicht auf die leichte Schulter nehmen. "Die Einstellung ist ein wesentliches Thema. Es kann schnell gehen, es geschieht was, eine rote Karte, oder du hast nicht deinen besten Tag, die Einstellung ist nicht bei 100 Prozent. Wenn dann gewisse Dinge zusammenkommen, dann wird es eine schwierige Aufgabe", mahnt Union-Trainer Urs Fischer. Im Dietmar-Hopp-Sportpark im beschaulichen 14.000-Einwohner-Ort in Baden-Württemberg vertraut Fischer dabei vor allem den Leistungsträgern der vergangenen Saison und stellt nur einen Neuzugang in die Startelf. Stürmer David Datro Fofana, der als Leihgabe vom FC Chelsea gekommen ist, wird in Walldorf von Beginn an neben Sheraldo Becker und Kevin Behrens auf Torjagd gehen.

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24 Inforadio, 13.08.2023, 18 Uhr