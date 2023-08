Do 24.08.23 | 10:17 Uhr

Christopher Linke aus Potsdam hat die erste deutsche Medaille bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest über 35 Kilometer Gehen knapp verpasst. Fünf Tage nach seinem starken fünften Platz über die 20-Kilometer-Distanz belegte der Vize-Europameister am Donnerstag in deutscher Rekordzeit von 2:25,35 Stunden auch über 35 Kilometer Rang fünf. "Wieder der fünfte Platz, ich habe alles gegeben und kann mir nichts vorwerfen", sagte Linke in der ARD und sprach von "einer erfolgreichen WM für mich".

Gold sicherte sich am Heldenplatz wie am Samstag über die "Kurzdistanz" der Spanier Alvaro Martin in 2:24,30 Stunden. Silber gewann Brian Pintado aus Ecuador (2:24,34) vor dem Japaner Masatora Kawano (2:25,12).

Linke ging ein mutiges Rennen und mischte lange in der Spitzengruppe mit, die ein Tempo deutlich unter seiner Bestzeit anpeilte. Als das Rennen rund fünf Kilometer vor dem Ziel noch einmal schneller wurde, konnte er aber nicht mehr mithalten - dennoch reichte es zu einer Verbesserung seines deutschen Rekords um rund eineinhalb Minuten. Bereits über die 20 Kilometer hatte der Sportsoldat seine eigene nationale Bestmarke heruntergeschraubt.

Karl Junghannß (Erfurt) belegte in persönlicher Bestzeit von 2:28,08 Minuten den ordentlichen neunten Rang, Carl Dohmann (Baden-Baden) hatte von Beginn an Probleme und stieg in der zweiten Rennhälfte aus.