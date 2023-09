Aktuelles zur Regionalbahn

Wegen Personalausfällen im Stellwerk Falkenberg(Elster) kommt es am Sonntag den 1. Oktober zwischen 07:45 Uhr und 16 Uhr zu folgenden Abweichungen. RE10 Die Züge der RE10 entfallen in beiden Richtungen zwischen Doberlug-Kirchhain und Leipzig. RE11 Die Züge der RE11 entfallen in beiden Richtungen zwischen Falkenberg(Elster) und Leipzig. RB43 Die Züge der RB43 entfallen in beiden Richtungen zwischen Doberlug-Kirchhain und Falkenberg(Elster). . Aufgrund der Kurzfristigkeit sind leider nur eingeschränkt Busse für den Ersatzverkehr verfügbar. Es muss mit einer verlängerten Reisezeit gerechnet werden. Nutzen Sie bitte auch Umfahrungsmöglichkeiten, z.B. über Riesa oder Berlin