Der Belgier Jason Suttels hat die Titelverteidigung seines Landsmanns Bart Swings beim Skater-Marathon in Berlin um Haaresbreite verhindert. Der 22 Jahre alte Suttels gewann am Samstag die 42,195 Kilometer in noch inoffiziellen 57:01 Minuten vor dem zeitgleichen Eisschnelllauf-Olympiasieger von Peking 2022. Auch bei den Frauen gab es einen zeitgleichen Einlauf von zwei Athletinnen aus einem Land. Die Kolumbianerin Gabriela Rueda siegte in ebenfalls noch inoffiziellen 1:08,59 Stunden vor Karoll Eliana Garcia Arias.