Viktoria gastiert am Sonntag bei Hertha zum Berliner Derby in der Regionalliga Nordost. Dann treffen auch die beiden erfolgreichsten Torjägerinnen aufeinander. Als Favorit gilt Viktoria, doch die Charlottenburgerinnen setzen auf einen Vorteil.

Hertha, das im Sommer aus der Zehlendorfer Frauenabteilung hervorging , kommt bislang auf drei Siege nach fünf Spielen. "Unser Saison-Start war ordentlich, wir sind als Team gut reingekommen", sagt Angreiferin Elfie Wellhausen. "Am ersten Spieltag war es schon hart, direkt mit dem Derby gegen Union Berlin in die Spielzeit zu gehen", fügt sie hinzu.

Ein Topspiel ist es in der noch jungen Fußball-Regionalliga-Saison. Und dass bei einer Partie mit diesem Etikett auch die Fußballerinnen von Hertha BSC beteiligt sind, war vor der Spielzeit nicht unbedingt vorherzusehen. Im Berliner Stadtduell empfängt das Team von Trainer Manuel Meister am Sonntag (14 Uhr) im Olympiapark die Tabellenzweiten von Viktoria.

Die anstehende Begegnung ist die Partie des Zweiten gegen den Fünften, aber es treffen auch die beiden Top-Torschützinnen der Liga aufeinander. Zweiterfolgreichste Torjägerin ist dabei die erst 17-jährige Wellhausen, die auf fünf Tore kommt. Darauf angesprochen, wo sie am Ende der Saison in der Torschützen-Liste landen will, sagt sie selbstbewusst: "Ich bin ehrgeizig. Ich habe mir in diesem Jahr vorgenommen, weit vorne zu sein, aber wichtiger ist, dass wir als Team erfolgreich sind."

Übertrumpft wird die Berlinerin nur von Kim Urbanek, die gar eine Bilanz von elf Toren vorweisen kann. Hertha gegen Viktoria – also auch ein Duell der Top-Torschützinnen? Damit am Telefon konfrontiert, lacht Urbanek. "Also, es ist noch sehr früh in der Saison", sagt sie. "Aber warum nicht?" Wer am Ende die Tore mache, sei ihr allerdings herzlich egal. "Hauptsache, wir haben am Ende des Spiels mehr Tore als der Gegner."

Tatsächlich sind auch ihre Team-Kolleginnen enorm treffsicher. So kommt Viktoria auf ein Torverhältnis von 28:1. Dieses eine Gegentor entstammt der 0:1-Niederlage gegen den Mitfavoriten um den Aufstieg, Union Berlin. "Die Niederlage schmerzt sehr", sagt Urbanek. "Es ist wahrscheinlich ein direkter Konkurrent. In so einem wichtigen Spiel keine Punkte mitzunehmen, das entspricht nicht unseren Erwartungen."