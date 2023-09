Die Fußballerinnen von Turbine Potsdam haben ihren ersten Sieg in der laufenden Zweitliga-Saison gefeiert. Gegen das zweite Team des FC Bayern München gewannen die Brandenburgerinnen am Sonntag 1:0 (0:0). Viktoria Schwalm erzielte in der 78. Minute den entscheidenden Treffer, der außerdem der erster Torerfolg in für Turbine in dieser Spielzeit war.