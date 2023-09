Hertha will bei Holstein Kiel überraschen

So 24.09.23 | 13:23 Uhr

Bei Hertha BSC lief es zuletzt wieder besser. Am Sonntag gastieren die Berliner bei Holstein Kiel (ab 13:30 Uhr, live im rbb24-Audiostream und im Ticker ). Im Fokus steht Toptorschütze Haris Tabakovic.

Vor der Fußball-Zweitligapartie bei Holstein Kiel (Sonntag, 13:30 Uhr) zeigt sich Herthas Trainer Pal Dardai trotz magerer Punktausbeute zufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft. "Die Stimmung war auch nach dem 4:6 in Magdeburg nicht schlecht. Da habe ich auch kein Theater gemacht, weil ich an die Jungs glaube", sagte der 47-Jährige. "In der Mannschaft gibt es eine bestimmte Qualität, wenn die Spieler einfach und gemeinsam spielen. Vorher hat jeder irgendetwas gemacht."

Nach dem Schließen des Transferfensters, mit dem der endgültige Kader feststand, habe sich ein neuer Teamgeist entwickelt. "Die Jungs wollen und die Chemie in der Kabine ist gut", sagte Dardai. Als einen Teil des Erfolgs sieht Dardai die Kommunikation an. Anders als in den vergangenen Spielzeiten sprechen "70, 80 Prozent eine Sprache", sagte Dardai.