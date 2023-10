Die SG Eintracht Peitz ist mit dem großen Stern des Sports in Silber in Brandenburg ausgezeichnet worden. Das wurde bei der Preisverleihung am Dienstagabend bekanntgegeben. Der Verein aus dem Landkreis Spree-Neiße wurde für seine Aktion "Peitz bewegt sich" gewürdigt.

Dabei haben sich acht Sportvereine aus dem Peitzer Land zusammengeschlossen, die regelmäßig Ende August an mehreren Tagen Wettkämpfe in zahlreichen Sportarten abhalten. In diesem Jahr waren es an fünf Tagen mehr als 50 Wettkämpfe in elf Sportarten für mehr als 1.000 Teilnehmer aus der Region. Der Verein spricht von einem "interdisziplinären Großsportevent mit 100 Prozent Ehrenamtler:innen", das von den Vereinen eigenständig auf die Beine gestellt werden würde.