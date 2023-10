Im Sommer gab Union Berlin die Professionalisierung seiner Frauen-Mannschaft bekannt. Die Spielerinnen arbeiten und verdienen ihren Lebensunterhalt bei den Eisernen. Dieser Schritt scheint sich bereits früh in der Saison auszuzahlen.

Der rapide Aufstieg der Eisernen in dieser Form ist durchaus überraschend. Dennoch lässt sich der Erfolg des 1. FC Union in der Frauenabteilung erklären. Im Sommer erklärte der Klub, die Strukturen seiner Frauen- und Mädchenabteilung weiterentwickeln zu wollen und die Spielerinnen zu Profis zu machen. "Sie üben ihren Beruf aus bei uns", sagte Vereinspräsident Zingler damals. Dieser fraglos bedeutende Schritt zahlt sich offenbar innerhalb kürzester Zeit aus.

Die Form und der Lauf der Fußballerinnen von Union Berlin in der Regionalliga Nordost ist beeindruckend. Nach sieben Spieltagen stehen die Köpenickerinnen ungeschlagen und ohne Punktverlust mit bereits sechs Zählern Vorsprung auf Viktoria Berlin auf dem ersten Platz. Auch das Torverhältnis von 39:1-Treffern ist herausragend.

Durch die voranschreitende Professionalisierung scheint sich Union innerhalb kürzester Zeit einen Vorsprung im Berliner Frauenfußball erarbeitet zu haben. Viktoria Berlin, bislang das Nonplusultra in der Hauptstadt, hat man in der Tabelle nach dem Saisonstart bereits deutlich abgehängt und das direkte Duell gegen Viktoria gewonnen. "Wir können uns jetzt ganz anders auf unsere Ziele konzentrieren", sagt Heiseler. "Wir haben mehr Möglichkeiten für die Analysen oder in der medizinischen Abteilung. Auch in diesem Rahmen hat sich viel geändert", erklärt sie weiter.

"Seit dem Sommer hat sich bei uns natürlich viel verändert", sagt Heiseler. "Wir können alle vom Fußball leben, es ist unser Job. Dementsprechend trainieren wir jetzt manchmal auch zweimal am Tag. Das war vorher nicht möglich", beschreibt sie den Wandel in den letzten Monaten.

"Gerechnet haben wir mit einem solch starken Saisonstart nicht unbedingt, man wünscht sich das natürlich", gibt Kapitänin Lisa Heiseler im Gespräch mit rbb|24 zu. Heiseler ist bereits seit 2012 bei Union und spielt seit fünf Jahren für die erste Mannschaft. Die 25-Jährige hat den rapiden Wandel der Frauenabteilung also hautnah miterlebt.

Für die Zusammenstellung dieser Mannschaft ist bei Union seit Anfang des Jahres Jennifer Zietz verantwortlich. Die ehemalige Profi-Spielerin ist als sportliche Leiterin der Frauenmannschaft tätig. Dank der Professionalisierung der Abteilung konnte sie Spielerinnen in die Mannschaft bringen, die bereit Erst- oder Zweitliga-Erfahrung haben. "Es ist wichtig, dass die neuen Spielerinnen in das Mannschaftsgefüge passen und alle Spielerinnen und Trainerinnen das Profidasein annehmen und das Beste rausholen. Natürlich war es eine Umstellung, den ganzen Tag das Thema Fußball im Kopf zu haben", sagt sie.

Nach eigenen Angaben hat Zietz bei Union von Anfang an Vorfreude, Tatendrang, aber auch Bodenständigkeit beim Thema Frauenfußball vorgefunden. Der Klub sei eine ganz andere Hausnummer als zum Beispiel Turbine Potsdam, für die Zietz in der Vergangenheit gespielt und gearbeitet hat. "Es sind alle mit Herzblut dabei. Es lässt niemand um 15 Uhr den Stift fallen, wenn es darum geht, am Wochenende einen Teil dazu beizutragen, dass eine Unioner Mannschaft auf dem Platz steht und gewinnt – egal ob es Männer, Frauen oder der Nachwuchs ist", sagt Zietz.

Zietz und Heiseler sind sich einig, dass der Weg von Union weiter nach oben gehen soll. "Professionalisieren, um in der Regionalliga zu spielen, ist nicht unser Anspruch", sagt Zietz bestimmt. Nach dem überragenden Saisonstart ist der Grundstein für einen Aufstieg in dieser Saison gelegt. Die dann erreichte zweite Liga soll aber auch nur eine Zwischenstation sein – auf dem Weg nach ganz oben, in die Bundesliga.