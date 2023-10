So 22.10.23 | 17:56 Uhr

Die Frauen-Mannschaft von Hertha BSC hat am achten Spieltag in der Regionalliga Nordost mit 0:1 (0:0) bei Türkiyemspor verloren. Das Tor des Tages erzielte Katharina Vom-Dahl in der 65. Minute nach einer Standard-Situation.

Geht es nach der Trainern der beiden Mannschaft, spiegelt das Resultat allerdings keinsfalls den Spielverlauf wieder. "Ich sage mal die Worte des gegnerischen Trainers: 'Heute hätte es nur einen Sieger geben dürfen - Hertha BSC'", sagte Gäste-Coach Manuel Meister im Gespräch mit rbb|24. Seine Mannschaft habe vier bis fünf hochkarätige Chancen herausgespielt, von der "100 bis 1.000-prozentigen", aber, so Meister: "Heute wollte der Ball einfach nicht ins Tor."

Einen Vorwurf wollte er seiner Mannschaft damit nach eigenen Angaben explizit nicht machen. Bei allein sieben 17-Jährigen in der Startelf seien Ergebnis-Schwankungen zu erwarten. Eine erfahrene Mannschaft, so Meister, bringe so eine Partie dann allerdings mit 0:0 zu Ende. Die Entwicklung seines Teams bleibe aber durchweg positiv.

In der Tabelle stehen Türkiyemspor und Hertha damit gleichauf bei 15 Punkten. Die Herthanerinnen auf Rang drei haben allerdings nicht nur das um einen Treffer bessere Torverhältnis (+6), sondern auch bereits ein Spiel mehr absolviert.