Erfolgreicher Start in den europäischen Wettbewerb für die Füchse: Die Berliner Handballer haben am Dienstagabend in der European League gegen das französische Team Chambéry Savoie mit 24:22 (13:10) gewonnen.

In der Max-Schmeling-Halle erwischten die Füchse Berlin nach einer kurzen Abtastphase den besseren Start in die Partie. Torwart Victor Kireev begann die Partie mit einem gehaltenen Sieben-Meter-Wurf und ebnete seiner Mannschaft in der Folge mit weiteren Paraden den Weg zu einer frühen Führung. Nach knapp neun Minuten lagen die Berliner bereits mit vier Zählern vorne. Trainer Jaron Siewert konnte zufrieden sein mit den ersten Minuten seines Teams in der neuen European-League-Saison.

Nach der ersten Auszeit des französischen Coachs Érick Mathé verloren die Gastgeber dann allerdings etwas den Faden. Die Offensive um Füchse-Rückraumspieler Mathias Gidsel vergab einige Würfe in Serie, sodass Chambéry wieder auf einen Zähler an die Berliner herankam. Insbesondere der spanische Rückraumspieler Iosu Goni zeigte in dieser Phase eine gute Leistung und bewegte Siewert so zu einer Auszeit, um Verbesserungen vorzunehmen. Die Ansprache des 29-Jährigen wirkte: Bis zur Halbzeit bauten die Füchse ihren Vorsprung wieder aus und gingen mit einem 13:10 in die Halbzeit.