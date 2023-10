Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben den VC Neuwied am Samstag glatt in 3:0 Sätzen besiegt (25:16, 25:13, 25:14). Vor rund 1.100 Zuschauern in der MBS Arena gelang den Brandenburgerinnen damit zwei Tage nach dem 36. Geburtstag ihres Trainers Riccardo Boieri ein souveräner Erfolg.