Besonders aufgeregte Sportjournalisten greifen in besonders außergewöhnlichen Momenten zuweilen auf eine besonders häufig bemühte Phrase zurück. "Werbung für den Fußball" heißt es dann, wenn zwei gute Mannschaften auf Augenhöhe spielen, wenn viel Tempo im Spiel ist, wenn ein Stürmer erst fein den Ball annimmt und ihn dann in den Winkel zirkelt.

Beim Debüt von Trainer Nenad Bjelica scheint der erste Sieg für Union Berlin in der Champions League greifbar. Doch bei Sporting Braga geben die Köpenicker nach dem Seitenwechsel in Überzahl ihre Führung aus der Hand.

In der Analyse war Bjelica nachsichtig mit seinen Spielern. Natürlich habe er sich mehr gewünscht, sagte der Kroate, "aber es war ein solides Spiel". Obwohl ihm vor seiner ersten Partie als Union-Coach nur zwei Trainingseinheiten blieben, um die Mannschaft auf Braga einzustellen, war sein Einfluss bereits sichtbar.

Bjelica will etwas ändern, das wurde schon mit der Startaufstellung klar: Aus Unions typischer Fünferkette wird unter dem neuen Trainer eine Viererkette. "Wir haben dann einen Mann mehr im Mittelfeld", erklärte Torschütze Robin Gosens, der in Braga etwas offensiver spielte als gewohnt. "Wir wollen mehr spielerische Elemente und mehr Tiefenläufe", so Gosens weiter.

Sein Führungstor in der 42. Minute gab seinem Trainer Recht. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld startete Linksverteidiger Jerome Roussillon auf der Außenbahn durch und wurde von Rani Khedira mit einem gechippten Pass in den Lauf eingesetzt. Roussillon spielte den Ball danach zum ebenfalls gestarteten Gosens, der zur Führung traf. "Ich bin kein Trainer, der fünfzig Kontakte bis zum Torabschluss braucht", hatte Bjelica auf seiner Einstandspressekonferenz angekündigt. Wenn Gosens von "zwei bis drei neuen Spielideen" sprach, die in den ersten Trainings geübt wurden, waren die Chippässe auf Spieler, die sich außen in der Tiefe anbieten, mit Sicherheit eine davon.