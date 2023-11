So kann Union Berlin zumindest in der Europa League überwintern

Ins Achtelfinale der Champions League wird Union Berlin definitiv nicht einziehen. Vor dem Rückspiel in Braga gibt es aber dennoch mehrere Szenarien für ein eisernes Überwintern in Europa.

Seit drei Wochen herrscht bereits Gewissheit darüber, dass der 1. FC Union Berlin keine Chance mehr auf ein Weiterkommen in der Champions League hat. Durch das 1:1-Remis in Neapel holten die Eisernen zwar den ersten Zähler ihrer Vereinsgeschichte in der Königsklasse. Der direkte Vergleich mit dem italienischen Meister, der im Oktober mit 1:0 in Berlin gewonnen hatte, ging dadurch aber verloren und Union kann in der Tabelle nicht mehr an Neapel und Real Madrid vorbeiziehen.

Nichtsdestotrotz haben die Köpenicker vor dem anstehenden Auswärtsspiel bei Sporting Braga am Mittwochabend (21 Uhr) noch Chancen auf ein Überwintern auf europäischer Bühne. Union kann die Gruppe C noch auf dem dritten Platz beenden und dadurch zumindest in die Uefa Europa League einziehen. rbb|24 fasst die Rechenspiele zusammen.