Die Eisbären Berlin müssen in der kommenden Partie auf ihren Angreifer Zach Boychuk verzichten. Wie die Deutsche Eishockey Liga (DEL) am Mittwoch mitteilte, wurde der 34-jährige Kanadier, der seit Anfang 2021 für die Eisbären aufläuft, wegen eines Bodychecks gegen den Kopf- und Nackenbereich eines Gegenspielers für ein Spiel gesperrt.

Guter Saisonstart in der DEL

Beim 4:1-Sieg seiner Mannschaft gegen den ERC Ingolstadt hatte Boychuk zunächst seinen bereits 20. Scorerpunkt für die Eisbären in der laufenden Saison verzeichnet, ehe er im letzten Drittel des Eises verwiesen worden war. Drei Tage nach seinem Check gegen den Ingolstädter Wojciech Stachowiak folgte nun die Sperre und darüber hinaus noch eine öffentlich nicht genau definierte Geldstrafe.

Somit fehlt der Kanadier seiner Mannschaft bei deren kommendem Auswärtsspiel in Augsburg am 16. November. Dort erwartet die aktuell an der Tabellenspitze thronenden Eisbären mit den Augsburg Panther der aktuellen Tabellenelfte der DEL.