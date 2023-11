Bei den Eisbären läuft's wieder. Nach der enttäuschenden letzten Saison dominieren die Berliner in dieser Spielzeit bislang und sind Tabellenführer. Das Festhalten an Trainer Serge Aubin trotz sportlichen Misserfolgs scheint sich zu lohnen. Von Jonas Bürgener

Dementsprechend ist es durchaus überraschend, wie rund es bei den Eisbären nach dem verkorksten letzten Spieljahr schon wieder läuft. Einen nicht geringen Anteil an den wieder erstarkten Leistungen der Berliner dürfte Trainer Serge Aubin haben - und Manager Stephane Richer. Schließlich entschied sich Richer in der letzten Saison trotz der verpassten Playoffs dazu, den Vertrag mit dem in den Vorjahren so erfolgreichen Aubin zu verlängern. Ein im Profisport eher ungewöhnliches Vorgehen, das sich aktuell aber als gute Entscheidung erweist.

Der Saisonstart hätte für die Eisbären Berlin kaum besser laufen können. Nach 16 Spielen stehen die Berliner mit 35 Punkten und fünf Zählern Vorsprung vor Bremerhaven auf dem ersten Tabellenplatz in der Deutschen Eishockey-Liga. Es dürfte Balsam auf die Seele der Eisbären-Fans sein. Schließlich hatten die erfolgsverwöhnten Berliner in der letzten Saison die Playoffs verpasst und mussten sich die spannendste Phase der Spielzeit vor dem Fernseher anschauen - zum ersten Mal seit 22 Jahren.

"Wir haben immer gesagt, dass die letzte Saison besonders war. Es lässt sich auch jetzt nicht mehr vergleichen", sagt Stephane Richer im Gespräch mit rbb|24. Der Manager der Eisbären befindet sich derzeit in Kanada, um nach möglichen Neuzugängen für seinen Verein Ausschau zu halten. "Wir haben eine andere Mannschaft, die ihre eigene Identität hat. Das Team ist von Anfang an in der Vorbereitung gut zusammengewachsen. Den Start hätten wir uns nicht besser vorstellen können", sagt der 57-Jährige zufrieden. Gleich zwölf neue Spieler holten die Berliner in diesem Sommer. Richer entschied sich für einen Neuanfang auf dem Eis und nicht auf der Bank. An Trainer Serge Aubin, der in den zwei Saisons zuvor zweimal Meister mit den Eisbären wurde, hielt der Manager ohne großes Zögern fest.

"Man muss sich nur seine Bilanz bei den Eisbären anschauen", entgegnet Richer auf die Frage, warum er trotz der vermurksten letzten Saison weiter an Aubin glaubte. "In der ersten Saison gab es wegen Corona zwar keine Playoffs, wir waren aber dennoch Vierter. Danach wurden wir zweimal Meister. In der letzten Saison haben wir wegen verschiedener Faktoren die Playoffs verpasst. Serge ist dennoch ein guter Trainer, wir glauben an ihn und jetzt zahlt er das Vertrauen zurück und zeigt, dass er ein Top-Trainer ist."