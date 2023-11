Dass Union Berlin in dieser Saison in der Champions League im Olympiastadion spielt, hat für viel Aufregung gesorgt. Schließlich ist das Stadion im Berliner Westend eigentlich die Heimat des Stadtrivalen Hertha BSC. Zwar hätten im heimischen Stadion An der Alten Försterei harte Auflagen gegolten, eine Austragung in Köpenick wäre für Union aber möglich gewesen. Viele Union-Fans pilgern nun also mit einem faden Beigeschmack zu den für den Klub so besonderen internationalen Spielen.

Dabei sind sie nicht der erste Verein, der seine "Heimspiele" im größten Berliner Stadion austragen muss und somit auf eine alternative Spielstätte ausweicht. In der Saison 1995/1996 absolvierte der damalige Bundesligist Hansa Rostock zwei Partien in der Hauptstadt. Was ursprünglich als Strafe für Rostock gedacht war, entpuppte sich als Glücksfall für den Klub, aber auch viele Berliner Fußballfans.