Die ersten beiden Spiele unter Nagelsmann ließen durchaus einen positiven Trend erkennen. Nach Rückstand feierte man einen ungefährdeten 3:1-Sieg gegen die USA. Im zweiten Spiel der USA-Reise gab es gegen Mexiko ein leistungsgerechtes 2:2, wobei in diesem Spiel erneut die Abstimmungs-Probleme in der Abwehr sichtbar wurden.

Am Samstag werden noch 10.000 Zuschauer mehr erwartet als vor 15 Jahren, die Verteilung zwischen deutschen und türkischen Fans dürfte sich wiederholen. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann darf sich also bei jedem Ballkontakt auf ein gellendes Pfeifkonzert gefasst machen. Dafür sind die leidenschaftlichen Fans der türkischen Mannschaft bekannt.

Insgesamt spricht die Bilanz deutlich für die DFB-Elf. In 21 Spielen siegte Deutschland 14 mal gegen die Türkei, bei vier Unentschieden und drei Niederlagen. Das letzte Aufeinandertreffen datiert vom 7. Oktober 2020. In Köln gab es beim damaligen Testspiel ein 3:3. Torschützen für Deutschland waren Draxler, Neuhaus und Waldschmidt, für die Türkei trafen Tufan, Karaca, und Karaman.

Miroslav Klose traf in der 42. Minute zum 1:0 und ausgerechnet Mesut Özil selbst markierte in der Mitte der zweiten Hälfte frei vor dem türkischen Keeper Volkan Demirel das 2:0. Özils Jubel fiel äußerst verhalten aus und als der Stadionsprecher den Torschützen ausrief wurde das erneut von einem gellenden Pfeifkonzert begleitet. Miroslav Klose besorgte schließlich den 3:0-Endstand vor 74.244 Zuschauern.

Mindestens genauso spannend wie das Ergebnis ist die Frage, ob der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan das Spiel besuchen wird. Denn Erdogan wird ab Freitag zum Staatsbesuch in Berlin erwartet. Von seiner Ankunft an gilt in Berlin die höchste Sicherheitsstufe. Die genauen Strecken, die Erdogans Konvoi vom Berliner Flughafen ins Regierungsviertel zurücklegt, will die Polizei aus Sicherheitsgründen nicht preisgeben.

Allein für den Schutz des Besuchs des türkischen Präsidenten und der Sperrzonen im Regierungsviertel und rund ums Schloss Bellevue sind 1500 Beamte im Einsatz. Dazu sind Freitag und Samstag mehrere Demonstrationen gegen den Präsidenten und unter anderem für die Rechte von Kurden geplant.

Erdogan gehört auch nicht zur offiziellen Delegation des türkischen Verbandes für das Spiel. Polizeisprecherin Anja Dierschke geht am Freitagnachmittag nicht davon aus, dass Erdogan bis zu dem Spiel am Samstag in Berlin bleibt: "Stand jetzt reist er heute Abend wieder ab".

Sollte er sich dennoch dafür entscheiden, würde das Spiel zu einem Staatsakt und die Sicherheitsstufe vor Ort nochmals erhöht. Das würde bedeuten, dass noch mehr Polizeibeamte im Einsatz wären und die Kontrollen der Fans am Einlass nochmals verschärft würden.