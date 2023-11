Die Fußballer der VSG Altglienicke haben nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge in der Regionalliga Nordost zurück in die Erfolgsspur gefunden. Am Dienstagabend schlugen die Berliner den Chemnitzer FC in einem Nachholspiel dank eines Treffers in der Nachspielzeit mit 2:1 (0:1).

Altglienickes neuer Chef-Trainer Murat Salar, der erst vor wenigen Tagen die Nachfolge von Karsten Heine angetreten hatte, nahm bei seiner Premiere im Liga-Betrieb einige Veränderungen vor. Im Vergleich zur 0:1-Niederlage beim FC Eilenburg standen der wieder genesene Top-Scorer Tolcay Cigerci, Cemal Sezer und Johannes Manske an Stelle von Martin Kobylanski, Anthony Roczen und Ali Abu-Alfa in der Startformation.