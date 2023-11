Zum Auftakt des 14. Spieltags in der Regionalliga Nordost hat die VSG Altglienicke unter Interims-Trainer Torsten Mattuschka mit 0:1 (0:0) in Eilenburg verloren. Das Tor des Abends fiel erst in der 83. Minute, Torschütze vor 229 Zuschauern war Tim Bunge. Altglienicke fand offensiv kaum Lösungen. So dauerte es eine knappe halbe Stunde bis zum ersten Torschuss der Partie.

In der 68. Minute hatte Akaki Gogia das 1:0 für die Gäste auf dem Fuß, scheiterte jedoch an einer glänzenden Parade des Eilenburger Torwarts. Durch die Niederlage beim akut abstiegsbedrohten Tabellenfünfzehnten verbleibt Altglienicke mit 19 Punkten aus 13 Spielen auf Platz sieben, kann im Verlauf des Spieltags aber noch abfallen.