Die klar favorisierten Potsdamerinnen starteten stark in die Partie und erspielten sich eine frühe 3:0-Führung. Zwar fand anschließend auch Neuwied zunehmend besser in die Partie: Das Spiel war allerdings insgesamt klar vom SC Potsdam geprägt war. Angeführt von der zur "Spielerin des Spiels" gewählten Tara Taubner baute er seine Führung im ersten Satz weiter aus und erlaubten es Trainer Riccardo Boieri so auch, viel zu rotieren. Per Ass verwandelte Taubner den ersten Satzball zum 25:13 und damit zum 1:0 nach Sätzen.