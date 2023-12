Nach sechs Pflichtspielniederlagen am Stück hat Alba Berlin den Negativlauf mit einem Kraftakt gestoppt. Das verletzungsgeplagte Team um Basketball-Weltmeister Johannes Thiemann rang am Dienstagabend in der Euroleague den litauischen Meister Zalgiris Kaunas 64:62 (25:28) nieder. Nur 6,7 Sekunden vor der Schlusssirene traf Jonas Mattisseck mit einem Dreier zur ersten Führung - und zum Sieg. Er war der erst zweite Erfolg im zwölften Euroleague-Spiel dieser Saison.