Bei anderen Turnieren hat man ein paar Spiele die Gelegenheit, erst mal in den Wettbewerb reinzukommen – und hier geht es direkt mit einem Kracher los, und zwar in beiden Gruppen. Das ist für die Zuschauer schön anzusehen und hat für uns den Effekt, in jedem Spiel am Limit spielen zu müssen.

Die beiden sind gerade in einer sehr, sehr guten Verfassung. Wir haben den Fokus, unsere beste Leistung bringen zu wollen und uns für eine überragende Saison zu belohnen. Ob es am Ende reicht, das hängt von der Tagesform beider Teams ab. Die Leistungen sind gerade auf diesem Niveau so eng beieinander. Eine kleine Unachtsamkeit und der Satz ist weg. Wir hoffen, dass wir den längeren Atem haben, dann ist alles möglich.

Zu lesen war von Preisgeldern in Höhe von insgesamt 800.000 Euro. Sorgt so ein Geldtopf nicht auch für zusätzliche Ambitionen?

Mein größter Höhepunkt war eigentlich die Konstanz, die wir an den Tag gelegt haben. Da bin ich am stolzesten drauf. Wir haben jedes Elite-Turnier mitgenommen. Unsere Saison war in diesem Jahr so lang wie noch nie, wir haben im Februar begonnen, haben jetzt im Dezember unser letztes Turnier. Normalerweise startet die Saison frühestens im März und ist im September vorbei. Umso schöner ist es, dass wir so lange auf so einem hohen Niveau performen konnten. Zum anderen bin ich froh, dass gesundheitlich alles gehalten hat. Wenn man jede Woche in einem anderen Land spielt, ist das körperlich auch ziemlich belastend. Ansonsten: Natürlich, der zweite Platz in Paris ( beim Elite16-Turnier, Anm. ) und der dritte Platz in Mexiko ( beim Elite16-Turnier in Tepic ), die stechen natürlich heraus. Daran erinnere ich mich gerne.

Es war eine unserer bittersten Niederlagen in dieser Saison, gerade, weil sie an so einem Höhepunkt passiert. Aber wir haben daraus gelernt.

Bei der Beachvolleyball-WM hatten Sie und Clemens Wickler vier Partien ohne Satzverlust gewonnen. Was lief dann schief gegen die beiden Polen Michal Bryl und Bartosz Losiak – die zu dem Zeitpunkt einige Weltranglistenplätze hinter Ihnen auf Rang 20 lagen?



Unsere Gegner kamen aus einer langen Verletzungspause und sind entsprechend in der Weltrangliste abgerutscht. Am Ende sind sie Dritter geworden bei der WM. Auch hier in Katar sind sie dabei. Sie gehören in die Top-Ten der Welt. Man kann natürlich schon sagen, dass wir in der angesprochenen Partie im Vergleich zu den vorhergehenden WM-Spielen nicht ganz an die Leistung anknüpfen konnten. Es war eine unserer bittersten Niederlagen in dieser Saison, gerade, weil sie an so einem Höhepunkt passiert. Aber wir haben daraus gelernt. Es nützt ja nichts, wir machen weiter. Unser größter Höhepunkt folgt ja im nächsten Jahr.

Sie sprechen die Olympischen Spiele in Paris an. Dass Sie daran teilnehmen, gilt als sehr wahrscheinlich. Was fehlt noch für die Qualifikation?

Zu hundert Prozent kann man es noch nicht absehen. Aber wir müssen unter die Top-17 in dem sogenannten Olympic Qualification Ranking kommen. Da bringt jedes Team 12 Ergebnisse ein. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre habe ich mir eine Hochrechnung angehört: Wir haben schon 11 der erforderlichen 12 Turniere gespielt dieses Jahr. Wir brauchen nächstes Jahr also nur noch eines spielen. Und von unserer Punktsumme her sieht es schon sehr gut aus. Das Limit der nötigen Punkte haben wir quasi – wie gesagt, hundertprozentig kann man es nicht sagen – erreicht.