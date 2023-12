Aus einem kleinen Beutel kramt Robert Kunkel einen Gegenstand heraus, den man bei einem Eiskunstläufer wohl eher nicht erwartet hätte. Nach kurzem Entwirren der Schnüre breitet er einen kleinen Fallschirm aus, den er sich an den Rücken schnallt. "Ich darf nicht die normale Trainingsbelastung machen. Deshalb simuliere ich diese jetzt durch den Luftwiderstand des Fallschirms. Dabei habe ich keine Schmerzen", erklärt er und zieht den Schirm auf dem Eis hinter sich her.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Kunkel keine andere Wahl mehr, als die Reißleine zu ziehen und eine Zwangspause einzulegen. Und das genau zum falschen Zeitpunkt, denn eigentlich lief es für ihn und seine Laufpartnerin Annika Hocke gerade richtig gut. Das Duo hatte im Herbst beim Skate America den ersten gemeinsamen Grand-Prix-Sieg gefeiert und war bereits für das nächste Grand-Prix-Finale am vergangenen Wochenende in Peking qualifiziert gewesen.

Zuletzt waren Schmerzen ein großes Thema im Leben von Kunkel. Eine Entzündung der unteren Lendenwirbel und im Iliosakralgelenk quälten den 24-Jährigen schon eine ganze Weile. "Ich habe in den letzten zwei Monaten auf Schmerzmitteln trainiert. (…) Die Verletzung hat mich zum Schluss so sehr eingeschränkt, dass ich mich nicht mehr nach vorne beugen konnte, um mir selbst die Socken anzuziehen. Zum Schluss ging dann trotz vieler Schmerzmittel nichts mehr", berichtet er.

Trotz zuletzt großer Erfolge steht das Berliner Eiskunstlaufpaar Annika Hocke und Robert Kunkel finanziell vor dem Aus. Ihre Vorwürfe in Richtung Verband stehen sinnbildlich für die mangelhafte Sportförderung in Deutschland. Von Marc Schwitzky

Nach dem kurzen Schock versuchten beide schnell wieder nach vorne zu schauen und sich neue Ziele zu setzen. Für die Reha kehrten sie erst einmal nach Berlin zurück. Während Kunkel in der Eissporthalle im Sportforum Hohenschönhausen mit Fallschirm trainiert, gleitet Hocke daneben über das Eis und übt ihre Sprünge. "Es ist ein bisschen langweilig für mich. Ich vermisse das Laufen mit einem Partner. Ich habe jetzt in der Zeit aber alles gestärkt, was vielleicht sonst ein bisschen hinten runterfällte, wenn man zusammenläuft", sagt die 23-Jährige. "Je stärker man als Einzelläufer ist, umso stärker ist man dann auch zusammen."

Die Stimmung zwischen den beiden scheint auch durch die Verletzung und die Absagen nicht getrübt zu sein. Immer wieder scherzen sie in den Trainingspausen und lachen gemeinsam. "Den Spaß im Training muss man sich beibehalten und das war auch schon immer so ein bisschen unser Markenzeichen", sagt Hocke.

Der Zwangsaufenthalt in der Heimatstadt habe sogar auch Vorteile. "Wir können an diesem Weihnachten nicht nach Hause, weil die EM so früh ist. Dafür konnten wir jetzt in der Pause in Berlin unsere Großeltern sehen", sagt Kunkel.