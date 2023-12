Hertha erwartet Kampf in Kaiserslautern

Do 07.12.23 | 16:57 Uhr

Die Pokaleuphorie trägt Hertha nach dem Sieg gegen Hamburg bis nach Kaiserslautern. Pal Dardai warnt aber vor Erschöpfung und will rotieren. Auch der 1. FCK kommt mit Rückenwind aus der letzten Pokalrunde.

Hertha BSC und der Hamburger SV haben sich am Mittwochabend einen unglaublichen Schlagabtausch im Pokal geliefert. Dass die Berliner trotz mehrmaligen Rückstands als Sieger vom Platz gingen, lag an Herz, Mentalität, aber auch gutem Fußball. Von Marc Schwitzky

In der Liga hat Kaiserlslautern seit über zwei Monaten nicht gewonnen, zuletzt setzte es in diesem Wettbewerb drei Niederlagen in Serie. Deshalb wurde der beliebte Trainer Dirk Schuster entlassen und es übernahm Dimitrios Grammozis.

Der gewann sein erstes Spiel: 2:0 im Pokal gegen den 1. FC Nürnberg. Sebastian Moritz ist FCK-Fan und spricht im Podcast "Unzerstörbar" regelmäßig über seine große Liebe. Er fand die vergangenen Wochen eher unschön, aber sagt jetzt: "Der Trainerwechsel hat das gute Gefühl etwas zurückgebracht."

Nachdem Kaiserslautern durch eine guten Saisonstart sich in den ersten Wochen rund um die Aufstiegsplätze bewegte, ist das Team mittlerweile auf dem 13. Tabellenplatz durchgereicht worden und nur noch zwei Punkte von Schalke 04 auf dem Relegationsplatz entfernt. Trotzdem sei die Stimmung im Verein gut, der Aufstieg nach der langen Drittligazeit wirke auch nach anderthalb Jahren noch nach, beschreibt Moritz.

Damit das so bleibt, muss Grammozis Insbesondere die Abwehr von Kaiserslautern in den Griff bekommen. Diese genügte zuletzt nicht mehr den Ansprüchen: 32 Gegentore sind der drittschlechteste Wert der Liga. Kein Wunder, dass Moritz ein Herthaner besonders große Sorgen bereitet: "Reese auf der linken Seite in den Griff zu bekommen, ist unmöglich", sagt der FCK-Experte.