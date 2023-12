Union Berlins Präsident Dirk Zingler hat in einem Schreiben an die Deutsche Fußball Liga und die anderen 35 Profi-Klubs eine Verschiebung der Abstimmung über einen Investoren-Einstieg gefordert und scharfe Kritik am Verhalten anderer Klubs geübt.

"Auf Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners erstmals einen Investor an unseren Tisch zu lassen, ist der grundlegenden Bedeutung dieses Vorganges gegenüber unangemessen. Stattdessen sollten wir Zeit und Mühe dafür aufwenden, Einigkeit zu erzielen, einen breiten Konsens unter allen Beteiligten herzustellen, eine Position der Stärke zu entwickeln", forderte der Chef des Champions-League-Teilnehmers in dem am Sonntag auf der Homepage der Eisernen veröffentlichten Brief. Zuvor hatte der "Kicker" aus dem Schreiben zitiert.

An seinem grundsätzlichen Bekenntnis für einen Investoren-Einstieg ließ Zingler keinen Zweifel und kritisierte die Gegner des im Mai gescheiterten Modells.

"Klug in den deutschen Profifußball, in unseren eigenen Weg zu investieren, ist notwendig. Doch unsere Kleingeistigkeit und unser gegenseitiger Neid haben uns daran wiederholt gehindert: Weil andere vermeintlich zu Unrecht mehr bekommen als mein Verein, stimme ich lieber ganz dagegen", beschrieb er seine Sicht auf die Ereignisse im Frühling.