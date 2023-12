DFB-Pokal Auslosung Viertelfinale - Hertha BSC empfängt Kaiserslautern

So 10.12.23 | 19:43 Uhr

Bild: IMAGO/Ulrich Hufnagel

Im Viertelfinale des DFB-Pokals 2023/24 bekommt es Fußball-Zweitligist Hertha BSC mit dem 1. FC Kaiserslautern zu tun. Erst am Wochenende hatte es diese Paarung in der Liga gegeben. Hertha siegte in Kaiserslautern mit 2:1. Im DFB-Pokal trafen beide Mannschaften bisher drei Mal aufeinander. Zwei Mal gewannen dabei die Pfälzer, einmal die Berliner, jedes Mal jedoch die Heim-Mannschaft.

IMAGO/Beautiful Sports Nach Elfmeterschießen - Hertha besiegt HSV in Pokal-Krimi und steht im Viertelfinale Reich an Highlights war das Pokal-Achtelfinale im Olympiastadion, mit dem glücklichen Ende für Hertha. Mit zwei Last-Minute-Treffern retteten sich die Berliner gegen den HSV bis ins Elfmeterschießen. Dort war Hertha dann abgezockter.

Letztmals 2016 im Halbfinale

Die weiteren Paarungen lauten 1. FC Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart und FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf. Das Viertelfinale wird in dieser Saison erstmals über den Zeitraum von zwei Wochen ausgetragen. Am 30./31. Januar finden die ersten beiden Begegnungen statt. Am 6./7 Februar die weiteren zwei. Die genauen Ansetzungen sind noch nicht bekannt.

Das Halbfinale erreichte die Hertha letztmals im Jahr 2016, scheiterte damals aber auch mit Pal Dardai als Trainer an Borussia Dortmund. Das Endspiel erreichte bislang nur die zweite Mannschaft. 1993 unterlagen die Hertha Bubis im Olympiastadion Bayer Leverkusen mit 0:1. Hertha war am Mittwochabend durch ein 5:3 im Elfmeterschießen gegen den Hamburger SV in das Viertelfinale eingezogen. In der regulären Spielzeit und der Verlängerung hatten die Berliner jeweils in der Schlussminute zum 2:2 und 3:3 ausgeglichen.