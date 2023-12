Weihnachtssingen im Stadion gibt es mittlerweile in vielen Städten, aber das Original gibt es nur in Köpenick. Einst haben nur einige wenige Union-Fans im Stadion Weihnachtslieder gesungen. 20 Jahre danach begrüßt der Verein fast 30.000 Gäste.

Das Weihnachtssingen bei Union Berlin findet am Samstag bereits zum 20. Mal statt. Über ein besonderes Jubiläum, illegale Anfänge, bundesweite Nachahmer und einen Stadionsprecher an der Trompete.

Zum Glück hatte sich Sturmtief Zoltan bis Samstagabend endgültig aus Köpenick verzogen: Als die Fans in der Alten Försterei zu Beginn des Weihnachtssingens die Union-Hymne sangen, wurden ihre Kerzen, die das dunkle Stadion in weihnachtliche Stimmung versetzten, nicht vom Wind ausgeblasen. Nachdem Union sich in der Liga mit dem Sieg gegen Köln aus der Abstiegszone befreit hatte, eröffnete Stadionsprecher Christian Arbeit den Abend sichtlich gut gelaunt.

Auf dem Programm stand eine Mischung aus traditionellen Weihnachtsliedern und einigen auf Union umgedichteten Texten. So wurde etwa aus "In der Weihnachtsbäckerei" am Abend "An der Alten Försterei". Wie gewohnt trug Pfarrer Ulrich Kastner von der evangelischen Kirchengemeinde Bohnsdorf-Grünau die Weihnachtsgeschichte vor. Der Chor des Emmy-Noether-Gymnasiums in Köpenick stimmte die Lieder an.