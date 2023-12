Volleys bezwingen Lüneburg in fünf Sätzen und stehen im Finale

Die BR Volleys haben das das Spitzenspiel im Pokal-Halbfinale gegen die SVG Lüneburg in der Max-Schmeling-Halle gewonnen. Nach einigen Schwierigkeiten setzten sich die Berliner am Mittwoch mit 3:2 (25:20, 21:25, 25:16, 16:25, 15:9) durch und fügten dem Tabellenzweiten der Bundesliga die erste Niederlage nach zuletzt wettbewerbsübergreifend neun Siegen in Serie zu.