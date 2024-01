Auf dem Stadtwappen zeigt sich Neustadt (Dosse) zwar mit einem Löwen und Elch, doch wer am gelben Stadtschild vorbeikommt, wird auch in der "Stadt der Pferde" begrüßt. Die Vierbeiner tragen maßgeblich zum Standing der Stadt im Landkreis Ostprignitz-Ruppin bei. Der Pferdesport wird vom Land Brandenburg als so wichtig für die Region eingestuft, dass das Haupt- und Landgestüt Neustadt (Dosse) 2023 mit 3.525.800 Euro bezuschusst wird.

Diese Struktur besteht, wenn auch mit Änderungen in der Zuchtausrichtung, bis heute. "Wir sind ein lebendiges Denkmal und arbeiten weiterhin in diesen historischen Anlagen", so Frevert. Die Ställe würden nach wie vor den modernsten Anforderungen genügen, "sodass die Kenntnisse der Pferdehaltung und Tradition erhalten werden konnten."

Die Pferdezucht in Neustadt (Dosse) hat zwei Schwerpunkte. Einerseits werden Deutsche Sportpferde gezüchtet. Die sogenannte P-Familie hat, angefangen mit der Stute Poetin, seit der Nachkriegszeit einige sehr gefragte Pferde hervorgebracht. Das trägt laut dem Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz Brandenburg zu einer breiten, nationalen und internationalen Wahrnehmung von Neustadt (Dosse) bei. So liegt der 2021 an einer Kolik verstorbene Hengst Quaterback in der weltweiten Zuchtrangliste für Dressur immer noch auf dem vierten Platz. "Nach wie vor gibt es eine große Nachfrage nach Samen von ihm", sagt Frevert. Das Tiefgefriersperma von Quaterback kostet 1.500 Euro.

"Am Ende ist das Gestüt nicht nur für den Erhalt der Tradition da, sondern ein Leuchtturm in der Regionalentwicklung", sagt Frevert. Gemeinsam mit der Prinz-von-Homburg-Schule bietet das Gestüt Reiten als Schulfach an. Die Spezialklasse ist in Deutschland einmalig und durch zwei anliegende Reitinternate wird auch Schülerinnen und Schülern von außerhalb ermöglicht, am Programm teilzunehmen. "Dadurch kommt immer die notwendige Anzahl an Kindern für die Oberstufe zustande, damit hier in Neustadt weiter die Möglichkeit besteht, das Abitur zu machen", so der Landstallmeister. Zudem wurden durch die Internate zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen.

Auch wer in der Region die Berufsausbildung zu Pferdewirt oder Pferdewirtin machen möchte, kommt an Neustadt (Dosse) nicht vorbei. "Wir sind der größte Ausbildungsbetrieb für Pferdewirte in Brandenburg", sagt Landstallmeister Frevert. Aktuell zählt das Gestüt 18 Lehrlinge. Alle, die den Beruf in Brandenburg lernen, absolvieren einen Teil ihrer Ausbildung und die Abschlussprüfung in Neustadt (Dosse). Anfang 2023 zählte der Landesverband Pferdesport Berlin-Brandenburg 11.883 Aktive und ist hinter den Fußball- und Handball-Landesverbänden der drittgrößte in Brandenburg. Reiten wird in 384 Vereinen angeboten.