Die Lausitzer haben die Zweitvertretung von Hertha BSC äußerst souverän mit 3:0 (2:0) geschlagen. Dabei profitierten sie zunächst von zwei individuellen Patzern der Berliner, die sie zum 1:0 (Tim Campulka, 34. Minute) und 2:0 (Maximilian Krauß, 41.) nutzten. In der 60. Minute konterte Cottbus dann eiskalt zum 3:0, erneut war es Krauß, der netzte. Defensiv ließ Energie nur wenig anbrennen, sodass der Sieg vollumfänglich in Ordnung ging.

Hertha BSC führte vor rund 6.000 Zuschauern im Stadion der Freundschaft den Anstoß aus und war in den ersten Minuten der Begegnung das leicht tonangebende Team. Energie Cottbus zog sich zunächst recht tief in die eigene Hälfte zurück, überließ den Berlinern den Ball und fokussierte sich auf das Kontern. Sehr frühe Ballverluste der Lausitzer ließen jedoch Hertha die Spielkontrolle durch sehr viel Ballbesitz übernehmen. Große Torchancen gab es auf beiden Seiten nicht, Herthas U23 wirkte aber etwas gefährlicher.

Erst nach knapp 15 Minuten konnte Cottbus durch hohes Pressing und vertikaleres Spiel die Begegnung etwas mehr in Herthas Hälfte verlagern. Ein guter Schuss von Linksaußen Maximilian Krauß, den Herthas Schlussmann Robert Kwasigroch noch über die Latte lenkte, meldete Energie offiziell im Spiel an. Von da an entwickelte Cottbus immer mehr Druck auf Herthas Defensive und häufte mehrere Offensivaktionen an. Doch auch Hertha blieb vor allem durch den so agilen Gast aus der Profi-Mannschaft, Derry Scherhant, gefährlich. Nach 25 Minuten war es eine ausgeglichene, durchaus flotte Partie.

In der 29. Minute hätte Innenverteidiger Tim Campulka die Lausitzer beinahe in Führung gebracht, sein Kopfball am langen Pfosten nach einem Freistoß verfehlte jedoch knapp das Tor. Die bislang beste Chance des Spiels. Fünf Minuten später machte Campulka es besser und köpfte einen Eckball nach Torwartfehler Kwasigroch ins Berliner Tor – die Führung für Cottbus (34. Minute), das sich in die Partie gearbeitet hatte. In der 42. Minute der nächste dicke Patzer Herthas: Verteidiger Marlon Morgenstern passte im Strafraum versehentlich direkt auf Tim Heike. Dieser bediente Krauß, der aus wenigen Metern Entfernung mühelos zum 2:0 einschob. Der Halbzeitstand.