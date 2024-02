Leichtathletik - Was Sie vor dem Start des Istaf Indoor in Berlin wissen sollten

Mo 19.02.24 | 21:07 Uhr

Bild: IMAGO / camera4+

Weltklasse-Leichtathletik in Berlin: Das Istaf Indoor ist das größte Hallen-Meeting der Welt und geht am Freitag in die elfte Auflage. Ein Weltrekordhalter hat kurzfristig abgesagt, dennoch gibt es gute Gründe für einen Besuch in der Arena am Ostbahnhof.

Acht Disziplinen, keine Langeweile

Die Halle öffnet am Freitag (23. Februar) um 16:30 Uhr ihre Türen, bis spät in den Abend wird für sportliche Unterhaltung gesorgt. In acht Disziplinen – etwa im 60-Meter-Sprint, Weitsprung oder Diskuswerfen – messen sich einige der besten Athletinnen und Athleten der Leichtathletik-Welt [istaf-indoor.de]. Wie schon bei der Istaf-Ausgabe Anfang Februar in Düsseldorf werden auch in Berlin erstmals Para-Athleten an den Start gehen. "Wie beim Istaf im Berliner Olympiastadion wollen wir auch beim Istaf Indoor die Para-Sprints etablieren und im Jahr der Paralympics zum Auftakt den Blick auf die herausragenden Sprinter aus unterschiedlichen Startklassen lenken", sagt Meeting-Direktor Martin Seeber. "Bereits seit vielen Jahren gehören Nachwuchs-Wettbewerbe im Rollstuhlschnellfahren fest zu unserem Programm. Jetzt können sich die Fans in Berlin auch auf schnelle Sprint-Rennen der Para-Stars freuen."

Hat seine Teilnahme am Istaf Indoor kurzfristig abgesagt: Hürden-Weltrekordler und Serien-Gewinner Grant Holloway. Bild: IMAGO / Avalon.red

Große Namen aus der Region - und dem Rest der Welt

Die schlechte Nachricht zuerst: Der US-amerikanische Superstar Grant Holloway sagte seine Teilnahme am Montag ab. Er wolle sich auf die Hallen-Weltmeisterschaften in Glasgow konzentrieren. Holloway ist dreimaliger Weltmeister und Weltrekordhalter über 60 Meter Hürden in der Halle (7,27 Sekunden). Seit zehn Jahren hat der 26-Jährige kein Hallenrennen mehr verloren, zuletzt 64 Rennen in Serie gewonnen. Entsprechend groß war die Vorfreude der Leichtathletik-Begeisterten in Deutschland, ihn am Freitag in Berlin laufen zu sehen. Pustekuchen. Die gute Nachricht ist: Auch ohne Holloway finden sich einige große Namen im angekündigten Teilnehmerfeld. Allen voran die deutsche Top-Leichtathletin Malaika Mihambo. Bei den Olympischen Spielen 2021 holte die Weitspringerin die Goldmedaille, zwei Mal gewann Mihambo darüber hinaus bereits die Weltmeisterschaft (2019 und 2022). "Das Istaf Indoor ist mit keinem anderen Meeting vergleichbar, die Stimmung ist einmalig", meint Mihambo. In Berlin trifft die 30-Jährige unter anderem auf die Hallen-Europameisterin Jasmin Sawyers (Großbritannien).

Geht beim Istaf Indoor in Berlin an den Start: Malaika Mihambo, Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Weitsprung. Bild: IMAGO / Laci Perenyi

Im Diskuswerfen geht Kristin Pudenz vom SC Potsdam, die bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio die Silbermedaille gewann, an den Start. Der slowenische Diskus-Weltmeister Kristjan Čeh wird ebenfalls in Berlin erwartet. Im 60-Meter-Sprint misst sich unter anderem der jamaikanische Star Omar McLeod, der 2016 in Rio de Janeiro über 110 Meter Hürden Olympiasieger wurde, mit dem Hallen-Europameister Samuele Ceccarelli (Italien) und dem Briten Jeremiah Azu. Die beiden Münchner Yannick Wolf und Aleksandar Askovic zählen ebenfalls zu den Herausforderern. Bei den Frauen gehen die deutschen Top-Sprinterinnen und Staffel-Europameisterinnen Alexandra Burghardt (SV Wacker Burghausen) und Rebekka Haase (LV 90 Erzgebirge) an den Start. Auch Lokolmatadorin Lisa Marie Kwayie von den Neuköllner Sportfreunden mischt am Freitag mit. Über 60 Meter Hürden zählen die Deutsche Meisterin Franziska Schuster (TSV Bayer 04 Leverkusen) und ihre Vereinskollegin und Trainingspartnerin Marlene Meier zum Teilnehmerfeld.

Live und in Farbe vor Ort - oder im Stream

Am Freitag werden rund 12.000 Zuschauende in der Arena am Ostbahnhof erwartet. Tickets für die Veranstaltung sind nach aktuellem Stand noch erhältlich. Falls Sie nicht vor Ort sein können, müssen Sie dennoch nichts verpassen: rbb|24 und ARD Sportschau übertragen die Veranstaltung im Livestream.

Sendung: rbb24, 23.02.2024, 21:45 Uhr